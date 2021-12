Allo stadio con le mascherine Ffp2 | capienza invariata al 75%

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 dicembre 2021)solo con, lo ha deciso il governo nel corso della cabina di regia in programma oggi. All’aperto basteranno quelle chirurgiche, ma per entrare al cinema, a teatro, viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico o, appunto, assistere ad eventi sportivi anche all’aperto sarà necessaria la mascherina. Nel consiglio dei ministri in corso verrà deciso invece se rendere obbligatorio il tampone anche per i vaccinati, almeno per chi non ha fatto le tre dosi di vaccino, anche per entrare. Dovrebbe invece rimanerela, fissata al 75%, nonostante l’ipotesi di ridurla ventilata nelle ultime ore. Felice delle decisioni del governo il Sottosegretariosport Valentina ...