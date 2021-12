Addio Insigne | adesso si fa sul serio | la squadra è pronta all’assalto!

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lorenzoin MLS – Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano ai microfoni di ‘Here we go’, Toronto sta lavorando per l’acquisto di Lorenzo. Di seguito gli aggiornamenti: LorenzoMLS, Toronto suLorenzoha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2022. L’offerta della società azzurra non soddisfa le richieste del capitano. Le parti stanno continuando a trattare per arrivare ad un punto di incontro. Toronto, però, sta lavorando per strappare il calciatore dalla società partenopea. Ancora nulla di concreto, ma si sta entrando nel vivo del dialogo.

_alex_kind : Lo sto prendendo bene l'addio di insigne - VincenzoLombar1 : @sscnapoli @Lor_Insigne Ci sono più commenti degli jumerdini, che dei napoletani…Addio capitan Pugnetta, vai a Toro… - Profilo3Marco : RT @CorrAzzurro: Folle oceaniche e lacrime per il probabile addio del #capitano del #Napoli Lorenzo #Insigne - infoitsport : Lorenzo Insigne, l'addio al Napoli è sicuro? Il manager-choc: 'Non possiamo puntarci le pistole alla tempia' - _SiGonfiaLaRete : #CdS - #Manolas e #DeLaurentiis, telefonate fitte e caotiche prima dell'addio! Su #MilanNapoli... -

... Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e, senza dimenticare lo stranodi Manolas e un Anguissa ancora a mezzo servizio dopo l'infortunio. Ma nel Napoli che perde le ultime tre partite in casa ...E occhio al caso, con cui per ora non ci sono stati problemi specifici, ma che a Napoli è a rischio'. Non mancano inoltre critiche al gioco dei partenopei, ritenuto troppo monotono e ...Si spegne a 87 anni l'autrice di capolavori assoluti come L'anno del pensiero magico e White Album. Storia di una donna che, in punta di piedi, ha rivoluzionato la letteratura moderna ...Le assenze, d'accordo. Tutte pesanti perché concentrate in zone nevralgiche del campo e perché hanno toccato giocatori che rappresentavano e rappresentano ...