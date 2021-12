Spal | Tacopina sul focolaio Covid | “Non lascerò giocare i ragazzi Asl? Ho già deciso io”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelle ultime ore lasi trova alle prese con un-19, che conta una ventina di positivi nel gruppo squadra. Il presidente dei biancazzurri, Joe, nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘estense.com’, ha annunciato che non farà scendere in campo la squadra nelle prossime gare contro Pisa e Benevento: “Safety first. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dall’per il rinvio delle prossime partite, ma ho giàio. Qualsiasi siano le indicazioni che arriveranno, non. La sicurezza e la salute vengono prima di tutto”. SportFace.

' Safety first ', la sicurezza prima di tutto. Dopo il focolaio di Covid - 19 che ha colpito la Spal, Joe Tacopina anticipa la decisione dell'Ausl di Ferrara e ferma i biancazzurri per le prossime partite contro Benevento e Pisa. A Estense.com infatti, ieri (21 dicembre) pomeriggio, il ...