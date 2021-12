Silvia Toffanin | quando Pier Silvio fece irruzione negli studi di Verissimo per regalarle delle rose

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) In pochi probabilmente se lo ricorderanno, ma in occasione del compleanno diBerlusconinel salotto diper regalare alla sua compagnarosse. Era il 2010 e lei era incinta del suo primogenito Lorenzo Mattia. “L’nelloo diper fare gli auguri a, la sua compagna di vita, deve avere commosso, oltre che lastessa, parecchi telespettatori” – si legge in un articolo de Il Sussidiario che riporta come data proprio quella del 19 aprile del 2010. “In occasione dell’ultima puntata di, che ha chiuso in ...

Piersilvio Berlusconi lo conosciamo tutti per essere il figlio del noto ex premier Silvio Berlusconi oltre che il marito di. Non tutti sanno che quest'ultimo è diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni. PierSilvio è diventato nonno dopo che la figlia Lucrezia è diventata mamma. Piersilvio Berlusconi ...Piersilvio, secondogenito di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall'Oglio è legato da quasi 20 anni adalla quale ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e ...Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset, è diventato nonno per la prima volta: la nascita del nipote è stata tenuta segreta ...Silvio Berlusconi diventa bisnonno e il figlio Piersilvio nonno per la prima volta. La figlia Lucrezia Vittoria ha avuto Olivia, ormai ad aprile 2021. Lo rivela Chi.