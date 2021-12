Romanzo Quirinale, quel che il centrodestra (ancora) non dice in attesa del vertice di domani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si parlerà anche di Quirinale al vertice che il centrodestra terrà domani a Villa Grande, dimora romana di Silvio Berlusconi. Era nelle cose, ma ad ufficializzare le previsioni della vigilia ha provveduto una dichiarazione di Giorgia Meloni. Difficile però immaginare che i tre leader (con Matteo Salvini) scioglieranno positivamente il nodo della candidatura del Cavaliere. Lo sconsigliano ragioni tattiche e obiettivi strategici. L’ex-premier si muove da candidato, ma non ha mai detto di esserlo. Non vuol essere lui a fare ufficialmente la prima mossa, ma lascia briglia sciolta a chi lo dà per certo in campo per successione a Mattarella. Un’ambiguità che gli serve per valutare l’effetto che fa, conservando nel contempo piena libertà di movimento. domani incontro Meloni-Salvini-Berlusconi È perciò ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si parlerà anche dialche ilterràa Villa Grande, dimora romana di Silvio Berlusconi. Era nelle cose, ma ad ufficializzare le previsioni della vigilia ha provveduto una dichiarazione di Giorgia Meloni. Difficile però immaginare che i tre leader (con Matteo Salvini) scioglieranno positivamente il nodo della candidatura del Cavaliere. Lo sconsigliano ragioni tattiche e obiettivi strategici. L’ex-premier si muove da candidato, ma non ha mai detto di esserlo. Non vuol essere lui a fare ufficialmente la prima mossa, ma lascia briglia sciolta a chi lo dà per certo in campo per successione a Mattarella. Un’ambiguità che gli serve per valutare l’effetto che fa, conservando nel contempo piena libertà di movimento.incontro Meloni-Salvini-Berlusconi È perciò ...

