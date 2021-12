Roma, tegola per Mourinho: fuori Abraham per infortunio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Roma perde Abraham per infortunio: una brutta tegola per Josè Mourinho e i giallorossi La Roma è costretta a cambiare Tammy Abraham per un problema di natura muscolare. Dopo uno scatto, l’attaccante inglese si è fermato e ha chiesto il cambio. Brutta tegola per i giallorossi che perdono così il loro riferimento d’attacco. Al posto di Abraham è entra Felix Afena Gyan, L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laperdeper: una bruttaper Josèe i giallorossi Laè costretta a cambiare Tammyper un problema di natura muscolare. Dopo uno scatto, l’attaccante inglese si è fermato e ha chiesto il cambio. Bruttaper i giallorossi che perdono così il loro riferimento d’attacco. Al posto diè entra Felix Afena Gyan, L'articolo proviene da Calcio News 24.

