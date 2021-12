Ritrovato embrione di dinosauro: raggomitolato in un uovo come un uccellino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ritrovato nella Cina meridionale un embrione di dinosauro perfettamente conservato. Si tratta di un oviraptosauro e gli scienziati stimano che abbia almeno 66 milioni di anni , senza esitare a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)nella Cina meridionale undiperfettamente conservato. Si tratta di un oviraptosauro e gli scienziati stimano che abbia almeno 66 milioni di anni , senza esitare a ...

Advertising

SkyTG24 : Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato r… - flamminiog : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - salvatoreminald : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… - pasesp79 : RT @SkyTG24: Un raro embrione di #dinosauro è stato ritrovato in #Cina perfettamente conservato nell'uovo. L’esemplare è stato ribattezzato… -