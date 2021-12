Previsioni meteo di Natale: in arrivo pioggia, neve e maltempo, weekend rovinato dal clima (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se nei giorni scorsi si era parlato di qualche speranza per Natale, le ultime Previsioni aggiornate non lasciano propendere per le buone notizie. Gli italiani, dopo essere stati graziati da un timido sole nei giorni precedenti le festività , dovranno rassegnarsi a lunghi pomeriggi al coperto. Natale porterà infatti una perturbazione atlantica e con lei neve, pioggia ed altri fenomeni atmosferici che potrebbero rovinare il weekend a molti. Solo sulle Alpi si può sperare di trovare un meteo non positivo ma almeno coerente con la stagione, con l’arrivo di nevicate tra la vigilia e il 25. meteo di Natale: peggioramento dalla sera della vigilia Sono in arrivo nuvole medio basse che porteranno ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se nei giorni scorsi si era parlato di qualche speranza per, le ultimeaggiornate non lasciano propendere per le buone notizie. Gli italiani, dopo essere stati graziati da un timido sole nei giorni precedenti le festività , dovranno rassegnarsi a lunghi pomeriggi al coperto.porterà infatti una perturbazione atlantica e con leied altri fenomeni atmosferici che potrebbero rovinare ila molti. Solo sulle Alpi si può sperare di trovare unnon positivo ma almeno coerente con la stagione, con l’di nevicate tra la vigilia e il 25.di: peggioramento dalla sera della vigilia Sono innuvole medio basse che porteranno ...

