Omicron, nuovi dati incoraggianti dal Regno Unito: «Rischio ricovero 20% in meno rispetto alla Delta». Ma la preoccupazione resta (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variante Omicron corre veloce, ma i suoi effetti sembrano, a oggi, meno gravi della Delta. A suggerirlo è uno studio del team dell’Imperial College di Londra, guidato dal professor Neil Ferguson. Secondo i ricercatori, l’esperienza avuta finora con la nuova ondata parla di un Rischio di essere ospedalizzati inferiore del 15/20% rispetto a quello che si ha con la variante Delta. Una percentuale che arriva al 40% se si considera il Rischio di degenza (quindi di essere trattenuti almeno una notte in ospedale). Il report è basato sui numeri raccolti tra il 1° e il 14 dicembre, e sull’analisi di 56 mila casi di Omicron and 269 mila di Delta. I dati, pubblicati dal Guardian, arrivano nel giorno in cui il ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) La variantecorre veloce, ma i suoi effetti sembrano, a oggi,gravi della. A suggerirlo è uno studio del team dell’Imperial College di Londra, guidato dal professor Neil Ferguson. Secondo i ricercatori, l’esperienza avuta finora con la nuova ondata parla di undi essere ospedalizzati inferiore del 15/20%a quello che si ha con la variante. Una percentuale che arriva al 40% se si considera ildi degenza (quindi di essere trattenuti aluna notte in ospedale). Il report è basato sui numeri raccolti tra il 1° e il 14 dicembre, e sull’analisi di 56 mila casi diand 269 mila di. I, pubblicati dal Guardian, arrivano nel giorno in cui il ...

