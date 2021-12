Nettuno | chiede a un 18enne di mettere la mascherina | vigile aggredito e ferito

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Un agente della Polizia Locale è statoieri sera nel corso del proprio servizio in strada a. L’uomo è statoprima verbalmente e poi fisicamente da unal quale era stato chiesto di indossare laall’aperto, come disposto da un’ordinanza sindacale. Il ragazzo a quel punto avrebbe iniziato a sbraitare contro l’agente e dalle parole è passato alle mani. Con l’aiuto di due colleghe ilè riuscito a generalizzare il giovane. Insieme alanche il fratello e la madre senzahanno iniziato ad attaccare gli agenti intervenuti sul posto. Oltre alle sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza, il giovane sarebbe stato denunciato a piede libero, mentre l’agente è stato ...

Il giovane è stato denunciato dalla polizia municipale della cittadina costiera. L'agente dimesso dall'ospedale di Anzio con dieci giorni di prognosi. Al parapiglia hanno preso parte anche la madre e ...