Napoli, partita di calcio tra licei finisce con un lancio di petardi: studente in ospedale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In campo le rappresentative del liceo scientifico Tito Lucrezio Caro e del liceo classico Jacopo Sannazaro, due istituti storici di Napoli. Ha subito il distacco di un dito della mano destra lo studente del liceo napoletano Sannazaro ferito alle mani e al volto dopo aver raccolto un petardo lanciato dagli spalti occupati dai sostenitori di Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In campo le rappresentative del liceo scientifico Tito Lucrezio Caro e del liceo classico Jacopo Sannazaro, due istituti storici di. Ha subito il distacco di un dito della mano destra lodel liceo napoletano Sannazaro ferito alle mani e al volto dopo aver raccolto un petardo lanciato dagli spalti occupati dai sostenitori di

