LIVE – Sci alpino, gigante femminile mercoledì Courchevel 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La DIRETTA testuale dello slalom gigante femminile di Courchevel 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Secondo gigante sulle piste francesi dopo quello di ieri, che ha visto la vittoria di Shiffrin davanti a Hector. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi, mercoledì 22 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Latestuale dello slalomdi, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Secondosulle piste francesi dopo quello di ieri, che ha visto la vittoria di Shiffrin davanti a Hector. Atlete ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10 di oggi,22 dicembre, per la, mentre laè prevista alle ore 13. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV LA START LIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LASportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: azzurre per la rivincita i pettorali. Gara-2 alle 10.00 - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per il bis, le azzurre cercano il riscatto - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: orari in notturna e pettorali di partenza - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio in DIRETTA: Alex Vinatzer sfida Noel spettacolo in notturna - #alpino… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci Nel #SuperG di #Courchevel trionfa un'imprendibile #Shiffrin! Male le nostre: #Brignone settim… -