Lazio, la Curva Nord contro Acerbi: “via da Roma, da oggi sarà sempre fischiato” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Acerbi ha zittito i tifosi della Lazio dopo il gol nella partita contro il Genoa, al termine della sfida contro il Venezia si è verificato un altro episodio che ha portato alla rottura definitiva. La Curva Nord ha pubblicato un comunicato durissimo. “Acerbi uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Purtroppo i giocatori di oggi sono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic (per citarne solo tre), monumenti della nostra storia. Siamo entrati negli spogliatoi, a Tor Di Quinto e a Formello perché qualche giocatore, anche molto più blasonato di uno proveniente da Chievo e Sassuolo, ci aveva mancato di rispetto. E ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha zittito i tifosi delladopo il gol nella partitail Genoa, al termine della sfidail Venezia si è verificato un altro episodio che ha portato alla rottura definitiva. Laha pubblicato un comunicato durissimo. “uomo senza onore, via dasubito. Nessun perdono per chi tradisce! Purtroppo i giocatori disono abituati troppo bene e non hanno mai visto una contestazione come si deve. Abbiamo contestato a duro muso Chinaglia, Nesta, Mihajlovic (per citarne solo tre), monumenti della nostra storia. Siamo entrati negli spogliatoi, a Tor Di Quinto e a Formello perché qualche giocatore, anche molto più blasonato di uno proveniente da Chievo e Sassuolo, ci aveva mancato di rispetto. E ...

Advertising

CalcioWeb : La Curva Nord della #Lazio contro Acerbi, il comunicato è durissimo: 'non è più gradito' - Sport_Fair : E' rottura tra #Acerbi e i tifosi della #Lazio, il comunicato è durissimo: 'da oggi sarà sempre fischiato' - traversanews : Bomba dell'ultimo minuto, in seguito alle fortissime contestazioni della Curva laziale nei confronti di #Acerbi, il… - Pazzotiodioo : Ultim'ora: spiegati i motivi dello screzio Acerbi-Curva Nord! I supporters laziali avrebbero intonato il classico c… - matteoduranti10 : @iuiu87 Oggi @Acerbi_Fra ha continuato a giocare nonostante fosse infortunato. A me basta questo e non fischio ness… -