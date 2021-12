L’albero di Natale alto 14 metri “collassa” all’improvviso in mezzo alla piazza: l’impressionante video dall’Ucraina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un albero di Natale è stato abbattuto dal vento a Mariupol, città costiera dell’Ucraina ed è “collassato” improvvisamente cadendo in mezzo alla piazza. L’abete alto 14 metri, fortunatamente, non ha causato feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un albero diè stato abbattuto dal vento a Mariupol, città costiera dell’Ucraina ed è “to” improvvisamente cadendo in. L’abete14, fortunatamente, non ha causato feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CB_Ignoranza : Le ultime 6 partite di Bernardeschi: Vs Cagliari: Gol Vs Bologna: Assist Vs Venezia: - Vs Malmö: Assist Vs Gen… - DPCgov : #21dicembre ???? Avete decorato l’albero di Natale? Anche noi! Buone feste! - AmiciUfficiale : È arrivato il momento tanto atteso: lo scambio dei regaliii e voi cosa vorreste trovare sotto l'albero di Natale? ??… - CortellaM : RT @CriticaScient: Roma II Municipio, albero di Natale per l’agenda 2030. Le religioni si affermano per sostituzione. #Agenda2030 https://t… - lucablanco73 : RT @Crsissi: Durante l’Avvento in Germania si addobba la casa con corone dell’Avvento, si va ai mercatini di Natale, si preparano i biscott… -