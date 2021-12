Israele, al via la quarta dose di vaccino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarà somministrata agli operatori sanitari, agli immunodepressi e alle persone sopra i 60 anni, per limitare la diffusione della variante Omicron Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarà somministrata agli operatori sanitari, agli immunodepressi e alle persone sopra i 60 anni, per limitare la diffusione della variante Omicron

