Inter e plusvalenze: il punto sull'inchiesta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la Juventus, anche per l'Inter si è aperta un'inchiesta per le plusvalenze. I nerazzurri sono al centro di un'indagine della Procura di Milano, per delle plusvalenze ritenute sospette. L'inchiesta, per ora a carico di ignoti, riguarderebbe alcune clausole di "recompra" relative alle cessioni e agli scambi di calciatori avvenuti tra il 2017 e il 2019. Inchiesta plusvalenze Inter: cosa succede I militari della guardia di finanza hanno perquisito la sede della società nerazzurra e della Lega Serie A per il reato ipotizzato di false comunicazioni sociali. La cifra contestata al club è di circa 100 milioni di euro di plusvalenze che riguardano due stagioni: 2017/18 e 2018/19. Le plusvalenze in oggetto riguardano una decina di calciatori di fascia medio-bassa, alcuni ...

