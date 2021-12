Igt Lottery ottiene per la quinta volta la certificazione di gioco responsabile El (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Igt Lottery, società parte del Gruppo Igt concessionaria statale di tutte le lotterie in Italia, ha conseguito per la quinta volta consecutiva la certificazione di gioco responsabile della European Lotteries (El). La certificazione è stata rilasciata al termine di un esame approfondito degli strumenti, delle attività e dei processi introdotti in Italia dalla Società nell’ambito del suo Programma di gioco responsabile. Tali attività sono risultate pienamente in linea con gli standard internazionali stabiliti dalla El per le dieci aree specifiche che richiedono diverse azioni a tutela del giocatore da parte dell’operatore di gioco. Dal 2009 il Programma di gioco responsabile di Igt ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Igt, società parte del Gruppo Igt concessionaria statale di tutte le lotterie in Italia, ha conseguito per laconsecutiva ladidella European Lotteries (El). Laè stata rilasciata al termine di un esame approfondito degli strumenti, delle attività e dei processi introdotti in Italia dalla Società nell’ambito del suo Programma di. Tali attività sono risultate pienamente in linea con gli standard internazionali stabiliti dalla El per le dieci aree specifiche che richiedono diverse azioni a tutela del giocatore da parte dell’operatore di. Dal 2009 il Programma didi Igt ...

