Hommage a Giuseppe Gibboni

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Olga Chieffi Euterpe ha “battezzato”da bambino e, oggi, ne ha fatto un uomo infiammato di sensibilità, generoso, imbevuto di musica sino al midollo. Vederlo e ascoltare dal vivo il suo violino, significa assistere ad un cerimoniale che nel suo corpo, nel suo gesto, nel suo sorriso ha il proprio tempio. Il suo approccio alla pagina trasmette energia e quel contagio cala in orchestra e trasmigra nell’uditorio in modo irresistibile. Lunedì sera, in un teatro Verdi pieno fino all’ultimo ordine di palchi, abbiamo festeggiato il LVI premio Niccolò Paganini, un premio che fa girar la testa solo a pronunciarlo, un sogno che nutre ogni bambino al quale venga messo tra le mani un violino. In platea, i compagni di studio, i maestri, oggi colleghi, seduti in orchestra, che lo hanno visto piccolo salire le scale del Conservatorio “G.Martucci”, ...