Governo si assuma la responsabilità: renda sicure le scuole, non le chiuda. Lo chiede la Flc Cgil (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Sull’aumento dei contagi nelle scuole e sulla possibilità di prolungarne la chiusura, ci troviamo davanti a picchi di irresponsabilità politica. Che le condizioni di diffusione del virus sarebbero peggiorate era una possibilità ampiamente prevedibile e che va considerata durante ogni fase di diffusione di questa pandemia. Ad agosto infatti, in occasione della sottoscrizione del protocollo di sicurezza, avevamo ribadito in ogni modo che era necessario garantire il distanziamento nelle classi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Sull’aumento dei contagi nellee sulla possibilità di prolungarne la chiusura, ci troviamo davanti a picchi di irpolitica. Che le condizioni di diffusione del virus sarebbero peggiorate era una possibilità ampiamente prevedibile e che va considerata durante ogni fase di diffusione di questa pandemia. Ad agosto infatti, in occasione della sottoscrizione del protocollo dizza, avevamo ribadito in ogni modo che era necessario garantire il distanziamento nelle classi". L'articolo .

