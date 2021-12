Empoli-Milan 1-2 | traversa di Bajrami | LIVE NEWS

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildi, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Castellani'. Le

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - MarcoCH0 : Bella squadra l‘Empoli, ma oggi ha regalato dei goal al Milan - sergiomp1211 : RT @MilanTMN: GOLAZOOOOOOOO!!! ALESSANDRO FLORENZI DE TIRO LIBRE!!! EMPOLI 1-3 MILAN -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Milan

...30 Sassuolo - Bologna 0 - 3 16:30 Venezia - Lazio 1 - 3 18:30 Verona - Fiorentina 1 - 1 18:30 Inter - Torino 1 - 0 18:30 Roma - Sampdoria 1 - 1 20:451 - 2 20:45 Napoli - Spezia 0 - 1 ......il primo posto soffiato prima dale poi dall'Inter. Lo Spezia di un Thiago Motta a forte rischio esonero, che nell'ultimo turno di campionato ha trovato un pareggio per 1 a 1 contro l', ...55' Match sempre in bilico al Castellani. 51' L'Empoli prova a chiudere il Milan nella sua metà campo. 47' Empoli a un passo dal gol. Bajrami calcia a ...Il Milan va a fare visita all'Empoli alla 19^ giornata: video gol e highlights del match, in programma questa sera alle 20.45.