Draghi? È Silvio che può farcela. Unica incognita: i franchi tiratori nel Cdx (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il "dragone" si è autoproposto, ma è il "caimano" l'animale che vive più a lungo. La autocandidatura di Draghi ha del pazzesco: non solo si candida, ma assicura che al nuovo governo ci pensa lui, manca solo la lista dei nuovi ministri. Insomma, viene in mente la celebre espressione del Marchese del Grillo …ma occhio al "caimano". Segui su affaritaliani.it

