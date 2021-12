Draghi e il Colle | leader spiazzati chiedono continuità governo

Advertising

Letta: "l Pd è sempre stato convinto cheè insostituibile.e palazzo Chigi sono due questioni legate, se i partiti non chiariscono cosa succede dopo al eventuale sua elezione al ...La richiesta di continuità nell'azione di governo stona evidentemente con l'impressione generalizzata emersa dalle risposte didi una disponibilità a salire al. Insomma le parole di oggi ...«Il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni». Mario Draghi parla del govern ...Solo Mario Draghi può tenere in piedi la maggioranza. Matteo Salvini rimanda la partita per il Quirinale ("Se ne riparlerà a ...