Draghi docet | fatela finita con il bipolarismo

Ascoltare Mario Draghi e capire qual è il vero nemico dell'Italia. Ascoltarlo e capire che l'Italia deve liberarsi quanto prima dal giogo mortale di un bipolarismo che non ha nessun appiglio con la realtà di un Paese che ha bisogno di tutt'altro: compostezza, concretezza, profondità. E credibilità, tanta credibilità. Perché, diciamola tutta, l'autorevolezza internazionale e nazionale di Draghi è frutto di uno stile politico che non ha nulla a che vedere con la vulgata bipolare, con la fissazione di voler dividere il mondo in due territori divisi da un muro tutto immaginario che non serve a nessuno. L'autorevolezza italiana di oggi nasce dalla capacità delle forze politiche di mettersi attorno a un tavolo e ragionare sul merito delle cose. E allora, vi prego, salvate l'Italia, fatela finita con il bipolarismo.

