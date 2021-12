Covid, Costa: “Escludo lockdown, per ora niente zone arancioni” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Possibili zone arancioni anti Covid in Italia? “Al momento no, non sono previste ma valuteremo di settimana in settimana. Escludo invece possibili lockdown, questo invece lo possiamo scongiurare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, parlando delle decisioni che emergeranno nella cabina di regia di domani. Quando crede partiranno le scelte prese domani? “Credo che entreranno in vigore da dopo Natale”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Possibiliantiin Italia? “Al momento no, non sono previste ma valuteremo di settimana in settimana.invece possibili, questo invece lo possiamo scongiurare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il sottosegretario alla Salute Andrea, parlando delle decisioni che emergeranno nella cabina di regia di domani. Quando crede partiranno le scelte prese domani? “Credo che entreranno in vigore da dopo Natale”. L'articolo proviene da Italia Sera.

