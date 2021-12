Castellammare di Stabia, redditi non dichiarati: sequestro di beni per oltre un milione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Castellammare di Stabia: la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di beni per 1,2 milioni di euro nei confronti di una donna (già condannata per usura) e del marito. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 1,2 milioni di euro nei confronti di una coppia Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di: la Guardia di Finanza ha eseguito ilpreventivo diper 1,2 milioni di euro nei confronti di una donna (già condannata per usura) e del marito. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito unpreventivo diper 1,2 milioni di euro nei confronti di una coppia

