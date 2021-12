Bolivia: Añez in carcere, figlia chiede aiuto a Bachelet (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Carolina Ribera, figlia della ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, ha chiesto all'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intercedere presso il governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Carolina Ribera,della ex presidente ad interim della, Jeanine, ha chiesto all'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle, di intercedere presso il governo ...

Advertising

Pietro199201992 : @AndreaOrlandosp @hassan_riccardo Più o meno quello che anche voi del Pd legittimate in Bolivia o Venezuela. Presid… - OsCampanini : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | Il ricercatore del @cedib_com @OsCampanini denuncia come i governi di Morales, Añez e Arce si sono rifiutati… - alberto_biarese : RT @GenCar5: È scandaloso dar spago all'ex-dittatrice della #Bolivia Jeanine Àñez, colpevole di crimini contro l'umanità del governo di fat… - gigicalesso : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | Il ricercatore del @cedib_com @OsCampanini denuncia come i governi di Morales, Añez e Arce si sono rifiutati… - cedib_com : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | Il ricercatore del @cedib_com @OsCampanini denuncia come i governi di Morales, Añez e Arce si sono rifiutati… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolivia Añez Bolivia: Añez in carcere, figlia chiede aiuto a Bachelet Carolina Ribera, figlia della ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, ha chiesto all'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intercedere presso il governo del presidente Luis Arce a La Paz per mettere fine a quella che ...

Bolivia: respinta nuova richiesta di scarcerazione per ex presidente Anez La Paz, 21 dic 10:48 - Le autorità giudiziarie della Bolivia hanno nuovamente respinto una richiesta di scarcerazione per l'ex presidente Jeanine Anez, agli arresti...

Bolivia: Añez in carcere, figlia chiede aiuto a Bachelet Tiscali.it Carolina Ribera, figlia della ex presidente ad interim della, Jeanine, ha chiesto all'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intercedere presso il governo del presidente Luis Arce a La Paz per mettere fine a quella che ...La Paz, 21 dic 10:48 - Le autorità giudiziarie dellahanno nuovamente respinto una richiesta di scarcerazione per l'ex presidente Jeanine Anez, agli arresti...