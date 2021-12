Birmania, frana in una miniera di giada: almeno 70 i dispersi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) almeno 70 persone risultano disperse e di una e' stata confermata la morte dopo una frana avvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della Birmania. E' accaduto nel sito di Hpakant. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)70 persone risultano disperse e di una e' stata confermata la morte dopo unaavvenuta nella notte in unadinel nord della. E' accaduto nel sito di Hpakant. Secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania frana Birmania, frana in una miniera di giada: almeno 70 i dispersi Almeno 70 persone risultano disperse e di una e' stata confermata la morte dopo una frana avvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della Birmania. E' accaduto nel sito di Hpakant. Secondo i soccorritori tra le 70 e le 100 persone sono disperse. 22 dicembre 2021

Birmania: frana in miniera, almeno 70 dispersi - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it Birmania, frana in una miniera di giada: almeno 70 i dispersi Almeno 70 persone risultano disperse e di una e' stata confermata la morte dopo una frana avvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord ...

