Basket | Fip | ' dissenso sull' assegnazione dei contributi alle Federazioni'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "La Fip esprime il propriocirca l'deida parte di Sport e Salute per l'anno 2022. È inaccettabile che chi gestisce le erogazioni deiallo Sport non lo conosca. Peraltro i destinatari deidevono conoscere in anticipo i criteri che determinano tali assegnazioni. Ci si chiede se esista, tra le varie valutazioni fatte, anche un sistema ponderale che allinei ad esempio la forza delle singole discipline sportive rispetto alla loro diffusione mondiale e la frequenza dei Campionati continentali e mondiali per definirne il 'peso' dei risultati sportivi". Così la Feder(Fip) in una nota all'indomani dell'dei ...

Di altri resta da comprendere quale possa essere l'idea che vuole mettere in campo Sacchetti, anche alla luce delle nuove evoluzioni dello strano triangolo (non certo amoroso) Eurolega -- FIBA, ......allaè pari al costo versato all'NBA per avere l'atleta Danilo Gallinari al Mondiale in Cina nel 2019 per soli 28 giorni. Così si continua a fare assistenzialismo. Non si considera che il...Roma, 22 dic. "La Fip esprime il proprio dissenso circa l'assegnazione dei contributi alle Federazioni da parte di Sport e Salute per l'anno 2022. È inaccettabi ...Il Cda di Sport e Salute ha approvato l’assegnazione dei contributi pubblici 2022 agli Organismi Sportivi. In totale verranno distribuiti 288 milioni di euro allo sport italiano con ...