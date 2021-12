Amici 21, una triste notizia per il ballerino Christian Stefanelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Christian Stefanelli RICEVE UNA PESSIMA notizia DALLA MAMMA: ECCO COSA È SUCCESSO Nelle ultime ore, la mamma di Christian Stefanelli, ballerino di Amici 21 di Raimondo Todaro, ha dato una triste notizia sui social. LEGGI ANCHE Amici 21, LA PRIMA LITE TRA ALEX E COSMARY IN CASETTA: ECCO PERCHÉ La pagina Twitter Amici News ha condiviso lo screenshot di una storia Instagram della mamma di uno dei protagonisti di Amici 21, Christian Stefanelli, il quale tra l’altro, da qualche settimana, non si è esibito in puntata a causa dell’influenza. La mamma difatti ha annunciato la morte del loro cagnolino Joy, a cui anche Christian era molto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)RICEVE UNA PESSIMADALLA MAMMA: ECCO COSA È SUCCESSO Nelle ultime ore, la mamma didi21 di Raimondo Todaro, ha dato unasui social. LEGGI ANCHE21, LA PRIMA LITE TRA ALEX E COSMARY IN CASETTA: ECCO PERCHÉ La pagina TwitterNews ha condiviso lo screenshot di una storia Instagram della mamma di uno dei protagonisti di21,, il quale tra l’altro, da qualche settimana, non si è esibito in puntata a causa dell’influenza. La mamma difatti ha annunciato la morte del loro cagnolino Joy, a cui ancheera molto ...

