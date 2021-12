Allaccio abusivo a rete elettrica della vicina: due persone in manette (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 47enne e un 56enne per furto aggravato in concorso di energia elettrica. I militari con l’ausilio del personale specializzato della società di erogazione dell’energia elettrica, a seguito della denuncia sporta da una 57enne, che aveva notato delle anomalie sugli importi delle bollette del suo contratto di energia elettrica, hanno accertato che i due arrestati, residenti in un condominio nei pressi di via Marconi, si erano allacciati abusivamente da circa un anno al contatore della donna, posizionato in un vano sottoscala dello stabile. I due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La comunicazione della notizia, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – I CarabinieriStazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 47enne e un 56enne per furto aggravato in concorso di energia. I militari con l’ausilio del personale specializzatosocietà di erogazione dell’energia, a seguitodenuncia sporta da una 57enne, che aveva notato delle anomalie sugli importi delle bollette del suo contratto di energia, hanno accertato che i due arrestati, residenti in un condominio nei pressi di via Marconi, si erano allacciati abusivamente da circa un anno al contatoredonna, posizionato in un vano sottoscala dello stabile. I due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La comunicazionenotizia, ...

Advertising

romatoday : Non solo case popolari, gli allacci abusivi alla corrente anche in un bar di Torre Angela - Matteo07294851 : @DIAVOLE13994496 Ma hai fatto l'allaccio abusivo per la corrente? ???????????? -