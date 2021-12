Un eccentrico immaginario dal gusto postmoderno

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Vedovamazzei, il duo artistico e affettivo, formato da Stella Scala e Simeone Crispino, oggi tra i più interessanti artisti italiani, sono tornati a Roma con Early Works. Da Giotto a Hirst in mostra da Magazzino Gallery (fino al 31 gennaio 2022, testo critico di Giacinto di Pietrantonio). Una ennesima conferma della loro attitudine a reificare il senso delle cose in oggetto artistico, attraverso il loro mood irridente e deviante. IN VIRTÙ della loro polimorfia, i Vedovamazzei, infatti, riescono sempre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

