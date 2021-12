Thiago Motta: “Affronteremo il Napoli in questo modo” (Di martedì 21 dicembre 2021) Thiago Motta, allenatore dello Spezia, alla vigilia della partita contro il Napoli, è così intervenuto sui canali ufficiali del club, in conferenza stampa, sulla sfida alla squadra di Luciano Spalletti: Sulla sfida con il Napoli:“Mi aspetto il miglior Napoli possibile, anche se alcuni giocatori importanti non stanno giocando. A questo livello chi entra può mantenere il livello della squadra e lo abbiamo visto contro il Milan. Affronteremo la partita a nostro modo, sarà bella da giocare contro una squadra di grandissimo valore, costruita per lottare per il campionato. Noi vedremo cosa saremo capaci di fare”. Il Maradona sarà pieno?“Meglio. Giocare partite così è bellissimo e per essere a questo livello dobbiamo controllare lo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021), allenatore dello Spezia, alla vigilia della partita contro il, è così intervenuto sui canali ufficiali del club, in conferenza stampa, sulla sfida alla squadra di Luciano Spalletti: Sulla sfida con il:“Mi aspetto il migliorpossibile, anche se alcuni giocatori importanti non stanno giocando. Alivello chi entra può mantenere il livello della squadra e lo abbiamo visto contro il Milan.la partita a nostro, sarà bella da giocare contro una squadra di grandissimo valore, costruita per lottare per il campionato. Noi vedremo cosa saremo capaci di fare”. Il Maradona sarà pieno?“Meglio. Giocare partite così è bellissimo e per essere alivello dobbiamo controllare lo ...

