Stadio Milano | Inter e Milan scelgono progetto ' Cattedrale' di Populous 2

(Adnkronos) - 'La Cattedrale', si spiega dalle due squadre, "vuole rappresentare un'icona celebrativa del patrimonio artistico della città. Il progetto si ispira, infatti, a due degli edifici più rappresentativi di Milano, il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, e porterà alla realizzazione di uno Stadio unico e impossibile da confondere con altri nel mondo". Milan e Inter confermano la volontà di "voler avviare a Milano un progetto di eccellenza, che generi nuovi posti di lavoro, migliori un'importante area urbana della città e offra al quartiere un nuovo parco pubblico di oltre 50mila metri quadri di verde filtrante." Il presidente di Ac Milan, Paolo Scaroni, spiega che "il nuovo San Siro sarà lo ...

