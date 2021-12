Sergio Fedele (Atex Campania): Caro D’ Amato, quando comincerete a fare un po’ di autocritica? (Di martedì 21 dicembre 2021) di Sergio Fedele* Ha perfettamente ragione Antonio D’Amato quando dichiara – come ha fatto ieri durante una presentazione di un libro avvenuta in Unione degli Industriali a Napoli -: “La crisi del regionalismo è stata una delle cause dello stato di abbandono del Sud. Il tasso di occupazione al Sud deve aumentare e questo obiettivo deve diventare il manifesto di tutti. Su questo dobbiamo mobilitarci tutti. Il regionalismo non può essere il modo per affrontare il futuro Dobbiamo essere molto uniti, durissimi contro coloro che fanno gli interessi propri. Napoli è la città dei cortigiani che con il Pnrr vogliono fare assalti alla diligenza”. Come non essere d’accordo? Ma manca nelle parole di Antonio D’Amato il concetto di autocritica. Verso Confindustria e verso sé ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 dicembre 2021) di* Ha perfettamente ragione Antonio D’dichiara – come ha fatto ieri durante una presentazione di un libro avvenuta in Unione degli Industriali a Napoli -: “La crisi del regionalismo è stata una delle cause dello stato di abbandono del Sud. Il tasso di occupazione al Sud deve aumentare e questo obiettivo deve diventare il manifesto di tutti. Su questo dobbiamo mobilitarci tutti. Il regionalismo non può essere il modo per affrontare il futuro Dobbiamo essere molto uniti, durissimi contro coloro che fanno gli interessi propri. Napoli è la città dei cortigiani che con il Pnrr voglionoassalti alla diligenza”. Come non essere d’accordo? Ma manca nelle parole di Antonio D’il concetto di. Verso Confindustria e verso sé ...

