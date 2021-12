Sconfitta nel derby per il Cefa under 19 (Di martedì 21 dicembre 2021) Sfida proibitiva per il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo che domenica sera ha affrontato la capolista del campionato under 19, la Libertas Lucca, perdendo per 59 a 35. Una gara difficile per i ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 21 dicembre 2021) Sfida proibitiva per il Centro ComputerBasket Castelnuovo che domenica sera ha affrontato la capolista del campionato19, la Libertas Lucca, perdendo per 59 a 35. Una gara difficile per i ...

Virtus Kleb Ragusa cede nel finale: passa la Talos Ruvo RAGUSA - Si interrompe con una sconfitta in Puglia la striscia positiva di quattro vittorie per la Virtus Kleb Ragusa. Al PalaColombo i ragusani cedono nel finale contro la Talos Basket Ruvo dopo una partita giocata ad altissimi ...

L'OraSì Ravenna sconfitta nel big match contro Scafati, decisivo il gap nel primo quarto ravennanotizie.it Milan, un mese in picchiata: le assenze bastano a spiegare il calo? Novembre è un mese storicamente indigesto per Pioli, ma stavolta a dicembre non c'è stata una risalita. Non è solo un problema di alternative ai titolari: anche qualche big ora è sotto tono ...

Palermo C5, altra sconfitta: rosanero battuti 2-4 dal San Vito Lo Capo La prima gara del 2022 sarà il proibitivo ritorno di Coppa Italia contro il Marsala (si riparte dallo 0-4 dell'andata) ...

