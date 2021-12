Samuele Cannas, lo studente dei record: a venticinque anni si è laureato per la sesta... (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Mi considero un 25enne come tutti gli altri. Le sei lauree ? Averle ottenute è solo merito della mia capacità di organizzare bene lo studio, questo è un aspetto molto decisivo'. Così Samuele Cannas , ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 dicembre 2021) 'Mi considero un 25enne come tutti gli altri. Le sei lauree ? Averle ottenute è solo merito della mia capacità di organizzare bene lo studio, questo è un aspetto molto decisivo'. Così, ...

Advertising

Corriere : Samuele Cannas, lo studente dei record: a 25 anni si è laureato per la sesta volta - avinci_95 : Sei #lauree a soli 25 anni: è il #record di #SamueleCannas, studente sardo della @ScuolaSantAnna di Pisa. Sogna di… - pipposchitt : RT @ilmessaggeroit: #samuele cannas, a 25 anni ha sei #lauree: il record dello studente toscano - Luce_news : Samuele Cannas, lo studente dei record: a 25 anni si è laureato per la sesta volta - CiniLetizia : Samuele Cannas, lo studente dei record: a 25 anni si è laureato per la sesta volta -