Advertising

TuttoAndroid : Samsung aggiorna le cuffie Galaxy Buds Pro e Buds+ - telefoninonet : Samsung aggiorna questi smartphone del 2017: tutte le novità - telefoninonet : Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna: ecco le novità dell’update - telefoninonet : Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna: ecco le novità della One UI - telefoninonet : Samsung Galaxy Note20 si aggiorna: le novità della One UI 4 Beta -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung aggiorna

...era stato tolto danella lista dei dispositivi aggiornabil i, quindi si presupponeva che lo smartphone non ricevesse più aggiornamenti dopo il mese di maggio 2021. Gamma Galaxy S8 si...Ma veniamo ora alle principali novità di questo aggiornamento destinato aGalaxy S8 ed S8+. Come detto, si tratta di un aggiornamento di sicurezza (versione del firmware G95xFXXUCDUK1) che ...Mentre tanti attendono di ricevere la One UI 4.0 sul proprio smartphone di casa Samsung - pochi giorni fa ha ripreso ad arrivare anche sugli ultimi pieghevoli Samsung -, i rumor e ...Si fanno sempre più insistenti gli indizi secondo cui la One UI 4.1 arriverà su Samsung Galaxy S21 (e non solo) a partire da febbraio 2022.