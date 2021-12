Salernitana a rischio esclusione, Ulivieri: “Il campionato continua a 19 squadre a meno di miracoli” (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana è oggi più che mai a rischio esclusione dal campionato. Il Consiglio Figc ha deciso di aspettare il 31 dicembre per decidere in modo definitivo sulla situazione del club e Renzo Ulivieri ha comunicato la posizione assunta, spiegando come sia molto complicato salvare la società campana: “Capisco la preoccupazione dei tifosi della Salernitana, ma ci sono degli accordi scritti e non si può derogare. Ci sono anche i miracoli, speriamo possa accadere. L’intenzione e l’interesse è di arrivare alla fine del campionato senza perdere una società. La proroga non ci sarà di sicuro, speriamo che ci sia l’acquisto o una proposta d’acquisto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Laè oggi più che mai adal. Il Consiglio Figc ha deciso di aspettare il 31 dicembre per decidere in modo definitivo sulla situazione del club e Renzoha comunicato la posizione assunta, spiegando come sia molto complicato salvare la società campana: “Capisco la preoccupazione dei tifosi della, ma ci sono degli accordi scritti e non si può derogare. Ci sono anche i, speriamo possa accadere. L’intenzione e l’interesse è di arrivare alla fine delsenza perdere una società. La proroga non ci sarà di sicuro, speriamo che ci sia l’acquisto o una proposta d’acquisto”. SportFace.

Advertising

Vittoriog82 : RT @sportface2016: #Salernitana, #Ulivieri: 'A meno di miracoli, niente deroghe e il campionato continua a 19 squadre' - sportface2016 : #Salernitana, #Ulivieri: 'A meno di miracoli, niente deroghe e il campionato continua a 19 squadre' - infoitsport : SKY - Udinese-Salernitana, rischio 3-0 a tavolino: altro caso Juventus-Napoli? - _MDelon : - A rischio esclusione dal campionato. - Ultimi in classifica. - Bloccati dall'Asl. Un ritorno in #SerieA tranquil… - GruppoEsperti : #UdineseSalernitana non si gioca #Fantacalcio -