Primo Levi rivive a Battipaglia (Di martedì 21 dicembre 2021) Altra materia da romanzo, direbbe Honoré de Balzac se potesse leggere la storia che sto per raccontarvi. Riguarda un altro scrittore, Primo Levi. E una città del Sud Italia, Battipaglia. Qual è il legame? Per scoprirlo è necessario aprire la pagina 23 del libro di Ferdinando Camon Conversazione con Primo Levi: «Io sono stato preso con carte false, vistosamente false: tra l’altro risultavo nato a Battipaglia, e il milite che mi ha preso (e schiaffeggiato) era di Battipaglia». Sono le parole che utilizza colui che è notoriamente riconosciuto come una delle più profonde penne del Novecento per raccontare la sua cattura nel dicembre 1943, mentre si trova in una brigata partigiana. Come scrive ancora nel racconto Oro: «Durante la marcia, che si protrasse per diverse ore, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Altra materia da romanzo, direbbe Honoré de Balzac se potesse leggere la storia che sto per raccontarvi. Riguarda un altro scrittore,. E una città del Sud Italia,. Qual è il legame? Per scoprirlo è necessario aprire la pagina 23 del libro di Ferdinando Camon Conversazione con: «Io sono stato preso con carte false, vistosamente false: tra l’altro risultavo nato a, e il milite che mi ha preso (e schiaffeggiato) era di». Sono le parole che utilizza colui che è notoriamente riconosciuto come una delle più profonde penne del Novecento per raccontare la sua cattura nel dicembre 1943, mentre si trova in una brigata partigiana. Come scrive ancora nel racconto Oro: «Durante la marcia, che si protrasse per diverse ore, ...

