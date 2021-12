Precipitò in una botola di un cantiere: morto dopo 7 mesi un operaio della Brianza (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è spento dopo sette mesi Nazzareno Cristofalo, l'operaio coinvolto in un grave incidente in cantiere, a Verano Brianza. L'uomo, di 58 anni di origine calabrese, lo scorso 13 maggio era precipitato ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Si è spentosetteNazzareno Cristofalo, l'coinvolto in un grave incidente in, a Verano. L'uomo, di 58 anni di origine calabrese, lo scorso 13 maggio era precipitato ...

Ultime Notizie dalla rete : Precipitò una Precipitò in una botola di un cantiere: morto dopo 7 mesi un operaio della Brianza L'uomo, di 58 anni di origine calabrese, lo scorso 13 maggio era precipitato per diversi metri, finendo all'interno di una botola . Leggi anche - Nazzareno viveva in paese con la famiglia: è deceduto ...

Caso David Rossi: i Ris in Mps per la perizia disposta dalla Commissione d'inchiesta Rilevamenti sono stati fatti anche dove precipitò Rossi. Gli esami si sono concentrati sul fancoil ... L'esame servirà anche a " verificare la compatibilità o meno con una caduta spontanea ", ha ...

