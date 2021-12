Omicron, chi è il ragazzo infettato dal primo causo ‘autoctono’ del Lazio (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ giunta questa mattina la segnaLazione del primo caso “autoctono” di variante Omicron nel Lazio. Si tratta di uno studente di Roma, al momento in isolamento e sta bene. Il ragazzo era già stato infettato, in precedenza, dalla variante Delta ed era vaccinato con Astrazeneca. Leggi anche: Omicron, primo caso ‘autoctono’ nel Lazio: «Contagio a una festa a Roma». Ecco come sta il paziente Omicron, gli aggiornamenti sul ragazzo infettato nel Lazio Il paziente Omicron accertato è uno studente di Roma, che non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. Lamentava spossatezza ed è positivo al tampone che è stato sequenziato in uno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ giunta questa mattina la segnane delcaso “autoctono” di variantenel. Si tratta di uno studente di Roma, al momento in isolamento e sta bene. Ilera già stato, in precedenza, dalla variante Delta ed era vaccinato con Astrazeneca. Leggi anche:casonel: «Contagio a una festa a Roma». Ecco come sta il paziente, gli aggiornamenti sulnelIl pazienteaccertato è uno studente di Roma, che non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. Lamentava spossatezza ed è positivo al tampone che è stato sequenziato in uno dei ...

