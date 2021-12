Morte David Rossi: superperizia dei Ris di Roma luce notturna e pioggia artificiale per ricostruire la scena del presunto suicidio (Di martedì 21 dicembre 2021) Un manichino virtuale dalle fattezze umane da utilizzare in alcune ricostruzioni 3d in laboratorio. Quindi nessuna simulazione reale della caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio con un manichino fisico, come annunciato nei giorni scorsi. Il tutto, è stato spiegato, con l’ausilio di un laser scanner in grado di ricostruire le condizioni del 6 marzo 2013, quando l’ex capo comunicazione di banca Mps morì precipitando in un vicolo dalla finestra del suo ufficio in Rocca Salimbeni. Questa la superperizia condotta oggi dai Ris di Roma su disposizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul decesso dell’ex manager. Il Ris ha anche operato con luce notturna, pioggia artificiale e perfino con un orologio uguale a quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Un manichino virtuale dalle fattezze umane da utilizzare in alcune ricostruzioni 3d in laboratorio. Quindi nessuna simulazione reale della caduta didalla finestra del suo ufficio con un manichino fisico, come annunciato nei giorni scorsi. Il tutto, è stato spiegato, con l’ausilio di un laser scanner in grado dile condizioni del 6 marzo 2013, quando l’ex capo comunicazione di banca Mps morì precipitando in un vicolo dalla finestra del suo ufficio in Rocca Salimbeni. Questa lacondotta oggi dai Ris disu disposizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul decesso dell’ex manager. Il Ris ha anche operato cone perfino con un orologio uguale a quello di ...

