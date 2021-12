sulsitodisimone : L'ex assessore catanese Gaetano Benincasa è morto in un incidente stradale -

AGI - Gaetano Benincasa, exdi Palagonia, è morto in un incidente stradale avvenuto lunedì sera nella zona di Vaccarizzo, frazione Catania, lungo la Orientale Sicula. La sua auto si è scontrata con un camion. Aveva 44 ...Excomunale a Palagonia, componente della segretaria dell'allora sindaco di Catania, ... nel. Era su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. ...Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ha partecipato questo pomeriggio a “Natale a Nesima con i bambini cl ...Il sindacato denuncia carenza di operatori socio-sanitari e carichi di lavoro eccessivi. Già raccolte quasi 400 firme per sollecitare l'assessore regionale alla Salute.