La Juve non dimentica Trezeguet: il ricordo social del suo bomber (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus, durante il mercato invernale, ha bisogno di un attaccante; i bianconeri, in passato, hanno avuto una punta di assoluto valore. Trezeguet (Getty Images)Uno dei problemi principali della Juventus, in questi quattro mesi, è stato senza dubbio l'attaccante. La partenza di Cristiano Ronaldo, tornato in estate al Manchester United, ha creato un vuoto realizzativo che Allegri sta faticando a ritrovare. Morata, il centravanti di riferimento dei bianconeri, sta deludendo le aspettative e con ogni probabilità la società non pagherà i trentacinque milioni per riscattarlo dall'Atletico Madrid. Diverso il discorso per Kean e Dybala; l'azzurro non riesce ad essere quello visto al PSG mentre il numero dieci non è mai stato uno da venti gol a stagione. Per tutti questi motivi, la società bianconera vuole intervenire nella prossima ...

