Il Giappone torna ad applicare la pena di morte | eseguite tre condanne Non succedeva dal 2019

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Dopo tre anni ilad eseguire le. Si tratta di tre detenuti accusati di pluri-omicidio: un uomo di 65 anni condannato per l’omicidio di sette membri della sua famiglia nel 2004, e di due uomini, di 54 e 44 anni, condannati per duplice omicidio nel 2003. Lo rende noto l’agenzia Kyodo citando fonti del ministero della Giustizia. L’opposizione ha accusato il governo di aver scelto questo periodo dell’anno per le esecuzioni allo scopo di ridurre le critiche, visto che le attività del Parlamento sono sospese. Il ministro della Giustizia Yoshihisa Furukawa ha dichiarato che i tre detenuti avevano commesso reati “estremamente orribili” e di ritenere laappropriata. Le esecuzioni sono condotte in segretezza in, dove i carcerati non sono informati ...