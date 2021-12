"Green pass, perché il fallimento è ufficiale: un atto dovuto le dimissioni". Fuori i dati, Meloni sotterra Speranza: e ora? (Di martedì 21 dicembre 2021) A pochi giorni, anzi quasi poche ore, dal Natale si torna a parlare di chiusure, restrizioni, mascherine all'aperto, obbligo di tamponi anche per vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi. Insomma, si torna a parlare in modo netto, chiaro e decisamente inquietante di nuove serrate. Le polemiche, in queste ore, fioccano: in molti infatti criticano in modo aspro la nuova eventuale serrata, il passo indietro. E non sono soltanto critiche politiche, ma anche "scientifiche": parecchi tra i virologi e gli esperti hanno preso posizione contro il nuovo eventuale pacchetto di provvedimenti che potrebbe essere approvato il 23 dicembre, tra cabina di regia e CdM. Si pensi a Matteo Bassetti, molto critico sul tampone obbligatorio per grandi eventi, poiché sarebbe una misura che minerebbe la fiducia nella campagna vaccinale. E ancora, Antonella Viola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) A pochi giorni, anzi quasi poche ore, dal Natale si torna a parlare di chiusure, restrizioni, mascherine all'aperto, obbligo di tamponi anche per vaccinati che vogliono accedere ai grandi eventi. Insomma, si torna a parlare in modo netto, chiaro e decisamente inquietante di nuove serrate. Le polemiche, in queste ore, fioccano: in molti infatti criticano in modo aspro la nuova eventuale serrata, ilo indietro. E non sono soltanto critiche politiche, ma anche "scientifiche": parecchi tra i virologi e gli esperti hanno preso posizione contro il nuovo eventuale pacchetto di provvedimenti che potrebbe essere approvato il 23 dicembre, tra cabina di regia e CdM. Si pensi a Matteo Bassetti, molto critico sul tampone obbligatorio per grandi eventi, poiché sarebbe una misura che minerebbe la fiducia nella campagna vaccinale. E anc, Antonella Viola ...

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - borghi_claudio : Io sono solo uno in Parlamento che legge i dati. Il green pass frena i contagi? -> No Il green pass fa aumentare… - borghi_claudio : La protezione da guarigione è a lungo termine, quella da vaccino è a breve. Infatti la durata del green pass è supe… - Stefano__Vecchi : RT @DM_Deluca: Magari a qualcuno non è chiaro, ma nessuna modifica del green pass o dell'obbligo vaccinale avrà il minimo effetto sul picco… - Cuccello : RT @alesallusti: Il vizio di inventare statistiche false: 3?? bufale su vaccini e #greenpass ?? -