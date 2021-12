Furti in appartamenti, sgominata una banda nel Salernitano (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 4 soggetti, tutti italiani pregiudicati residenti nell’hinterland napoletano. I reati contestati sono resistenza a P.U. e possesso di arnesi atti allo scasso. I militari impegnati in un controllo straordinario del territorio, predisposto dal Comando Provinciale di Salerno, nel corso della notte, hanno intimato l’alt ad un’autovettura localizzata nei pressi di alcune abitazioni obiettivi di Furti nei giorni scorsi. Il conducente alla vista dei Carabinieri non arrestava la marcia, cercandosi di dileguarsi per le vie adiacenti, veniva raggiunto e bloccato dai miliari. Nel corso della perquisizione veicolare, sono stati rivenuti diversi attrezzi da scasso, guanti e ad altro materiale utilizzato molto probabilmente per compiere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 4 soggetti, tutti italiani pregiudicati residenti nell’hinterland napoletano. I reati contestati sono resistenza a P.U. e possesso di arnesi atti allo scasso. I militari impegnati in un controllo straordinario del territorio, predisposto dal Comando Provinciale di Salerno, nel corso della notte, hanno intimato l’alt ad un’autovettura localizzata nei pressi di alcune abitazioni obiettivi dinei giorni scorsi. Il conducente alla vista dei Carabinieri non arrestava la marcia, cercandosi di dileguarsi per le vie adiacenti, veniva raggiunto e bloccato dai miliari. Nel corso della perquisizione veicolare, sono stati rivenuti diversi attrezzi da scasso, guanti e ad altro materiale utilizzato molto probabilmente per compiere ...

