Fabrizio Corona ai domiciliari: "Deve farsi curare" (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare a Fabrizio Corona. L'ex agente fotografico Deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione... Leggi su today (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella forma della detenzione domiciliare a. L'ex agente fotograficoancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione...

Advertising

ParliamoDiNews : Fabrizio Corona, libero dal carcere: per i giudici deve curarsi ai domiciliari #fabrizio #corona #libero #carcere… - ultimenews24 : Per Fabrizio Corona il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il differimento della pena per un anno nella… - PasqualeMarro : #FabrizioCorona ai domiciliari per un anno: deve curarsi - zazoomblog : Fabrizio Corona ai domiciliari: «Deve curare la sua patologia psichiatrica» - #Fabrizio #Corona #domiciliari: #«De… - BinaryOptionEU : RT '@FabrizioCorona_ ai domiciliari per un anno: 'Deve curarsi'. -