Diga di Campolattaro, in arrivo maxi finanziamento da Regione e Ministero (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del co-finanziamento Ministero delle Infrastrutture – Regione Campania di circa 480 milioni di euro, di cui 205 a carico del Ministero e 275 a carico della Regione, per la realizzazione delle opere necessarie all’utilizzo per usi civici ed irrigui delle acque del fiume Tammaro raccolte dall’invaso a valle di Campolattaro e Morcone nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lombardi ha commentato la notizia dell’imponente investimento affermando che si tratta di un’autentica svolta in un capitolo del grande dossier delle opere pubbliche italiane che, aperto oltre quarant’anni or sono, è ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto comunicazione dal Presidente dellaCampania Vincenzo De Luca del co-delle Infrastrutture –Campania di circa 480 milioni di euro, di cui 205 a carico dele 275 a carico della, per la realizzazione delle opere necessarie all’utilizzo per usi civici ed irrigui delle acque del fiume Tammaro raccolte dall’invaso a valle die Morcone nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lombardi ha commentato la notizia dell’imponente investimento affermando che si tratta di un’autentica svolta in un capitolo del grande dossier delle opere pubbliche italiane che, aperto oltre quarant’anni or sono, è ...

