Covid | Sileri | “Con questi dati non sono necessarie altre restrizioni”

Non servirebbero altre misure restrittive se i dati in Italia dovessero rimanere questi. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso di un'intervista a 'Non stop news' su Rtl 102.5. In attesa della consueta cabina di regia settimanale, fissata per giovedì 23 dicembre, ad oggi l'Italia potrebbe rimanere così com'è almeno per un'altra settimana. "L'Italia – spiega Sileri – ha fatto dei passi avanti rispetto agli altri Paesi con il Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure: vedi la mascherina all'aperto reintrodotta nei luoghi più affollati. Noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco. Il virus si combatte attraverso i vaccini sicuramente, ma ci sono tanti anche altri filtri che ci proteggono:

